Мини сиченение на тему биография своего сказочного героя с началом разрешите пре??ставиться. пожалуйста!!

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Мини сиченение на тему биография своего сказочного героя с началом разрешите пре??ставиться. пожалуйста!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте я Золушка! Я очень люблю заниматься по дому убираться, мыть посуду и,тд! Я очень люблю своих сестриц но они меня не любят, Не давно я узнала что у меня есть крёстная фея! Люблю делать разные украшения, шить платья, придумывать причёски, Это моя биография!
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