Найдите значение выражения,применив распределительной свойство А) 14*4+16*4 Б) 18*3+12*3 В) 13*7+7*17 Г) 68*18-68*8 Д) 74*16-74*15 Е)33*52-31*52

Математика

Найдите значение выражения,применив распределительной свойство А) 14*4+16*4 Б) 18*3+12*3 В) 13*7+7*17 Г) 68*18-68*8 Д) 74*16-74*15 Е)33*52-31*52

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