Найдите значение выражения,применив распределительной свойство А) 14*4+16*4 Б) 18*3+12*3 В) 13*7+7*17 Г) 68*18-68*8 Д) 74*16-74*15 Е)33*52-31*52
Математика
Найдите значение выражения,применив распределительной свойство А) 14*4+16*4 Б) 18*3+12*3 В) 13*7+7*17 Г) 68*18-68*8 Д) 74*16-74*15 Е)33*52-31*52
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*4 + 16*4 = 4*(14+16) = 4 * 30 = 120 18*3 + 12*3 = 3* (18+12) = 3* 30 = 90 13*7 + 7*17 = 7*(13+17) = 7*30 = 210 68*18 - 68*8 = 68*(18-8) = 68*10 = 680 74*16 - 74*15 = 74* (16-15) = 74*1 = 74 33*52 - 31*52 = 52*(33-31) = 52*2 = 104
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