Расскажитн кратко о Органов цаетковых растений❤ Буду благодарна СРОЧНО!
Биология
Расскажитн кратко о Органов цаетковых растений❤ Буду благодарна СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое цветковое растение имеет- корень, стебель, лист, цветок и плод. корень,стебель,лист- органы питания. при помощи цветов и плодов растение размножается - органы размножения
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