Как надо изменить внешнее давление в системе, чтобы скорость реакции А (г) + 2В (г) = С (г) увеличилась в 81 раз?

Химия

Как надо изменить внешнее давление в системе, чтобы скорость реакции А (г) + 2В (г) = С (г) увеличилась в 81 раз?

Автор: Гость