Как надо изменить внешнее давление в системе, чтобы скорость реакции А (г) + 2В (г) = С (г) увеличилась в 81 раз?
Химия
Как надо изменить внешнее давление в системе, чтобы скорость реакции А (г) + 2В (г) = С (г) увеличилась в 81 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81=9[А]+3[В]^2=9×3^2=81
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