Как решать такие примеры пожалуйста помогите.У меня через 10 минут урок математике
Математика
Как решать такие примеры пожалуйста помогите.У меня через 10 минут урок математике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240:6=40 2)102*5=510 3)3000+40=3040 4)3040+510=3550
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