Втрех ящиках было 76 кг вишни . во втором ящике было в 52 раза больче чем в первом , а в третьем на 8 кг больше вишни чем первом . сколько килограммов вишни было в каждом ящике

Математика

Втрех ящиках было 76 кг вишни . во втором ящике было в 52 раза больче чем в первом , а в третьем на 8 кг больше вишни чем первом . сколько килограммов вишни было в каждом ящике

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