Втрех ящиках было 76 кг вишни . во втором ящике было в 52 раза больче чем в первом , а в третьем на 8 кг больше вишни чем первом . сколько килограммов вишни было в каждом ящике
Математика
Втрех ящиках было 76 кг вишни . во втором ящике было в 52 раза больче чем в первом , а в третьем на 8 кг больше вишни чем первом . сколько килограммов вишни было в каждом ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в первом ящике х кг, тогда во втором 52х, а в третьем х+8. всего 76кг. составим уравнение х+52х+х+8=76 54х=76-8 54х=66 х=66/54 х=33/27 в первом ящике 52*33/27=1716/27 во втором ящике 33/27+8=1 6/27+8=9 6/27 в третьем ящике
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