Сочинение как образовать слова

Гость: Гость:

Слова образовываются с помощью приставок, суффиксов и окончаний . Например : сестра- сестрой (тут в действие пошло окончание ой ), вход-подход ( тут уже мы изменили слово с помощью приставки под ), огурец-огурчик ( тут уже суффикс ик ) . Запоните что слова изменяются только благородя приставкам, суффиксам и окончаниям ! С помощью корня Слово не изменяется потому что корень это главная часть слова!