Сочинение как образовать слова
Русский язык
Сочинение как образовать слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова образовываются с помощью приставок, суффиксов и окончаний . Например : сестра- сестрой (тут в действие пошло окончание ой ), вход-подход ( тут уже мы изменили слово с помощью приставки под ), огурец-огурчик ( тут уже суффикс ик ) . Запоните что слова изменяются только благородя приставкам, суффиксам и окончаниям ! С помощью корня Слово не изменяется потому что корень это главная часть слова!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В каждом числовом ряду числа следуют в определенной закономерности. Установите э??и закономерности и запишите ещё по 2 числа: а)19,20,22,25,29......
Математика