Полностью распишите решение какое количество теплоты пойдет на нагревания кирпи??а размером 24×12×6.5 см от 20 до 90°С

Физика

Полностью распишите решение какое количество теплоты пойдет на нагревания кирпи??а размером 24×12×6.5 см от 20 до 90°С

Автор: Гость