Полностью распишите решение какое количество теплоты пойдет на нагревания кирпи??а размером 24×12×6.5 см от 20 до 90°С
Физика
Полностью распишите решение какое количество теплоты пойдет на нагревания кирпи??а размером 24×12×6.5 см от 20 до 90°С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=0.24*0.12*0.05 м³ p=1600 кг/м³ с=880 Дж/кгград Δt=70 C Q=mcΔt Q=VpcΔt Q=141 926.4 Дж
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