Почему на внешней стороне ладони и на стопах жир не выделяется
Окружающий мир
Почему на внешней стороне ладони и на стопах жир не выделяется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая подвижная часть тела , больше сухожилия мышц
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