Доклад на тему любую 7 класс Технология

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«Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы Басма (в переводе с тюркского — "отпечаток") — это тонкие листы металла с рельефным рисунком, полученным путем выдавливания. В данном случае рисунок наносят не по частям, как при тиснении по фольге с помощью давилок, а сразу весь целиком. В древнерусском искусстве техника басмы зародилась еще в X — XI веках. Басма применялась для оковки всевозможных изделий: рам для икон, переплетов книг, ларцов, сундуков и т.п. Основу изделия делали из древесины и на нее при помощи мелких гвоздей набивали басму, сплошь закрывающую столярную конструкцию и превращающую изделие как бы в чеканное. Для тиснения басмы изготавливают басменную доску (матрицу). Она представляет собой невысокий металлический рельеф с плавными формами без острых краев и выступов. Острые углы нежелательны, так как могут прорвать тонкий металл заготовки при тиснении. Общая высота рельефа не превышает 1...2 мм. Матрицы изготавливают литьем из медных сплавов или из стальных заготовок, на лицевую сторону которых специальными зубилами наносят необходимый рисунок. Несложный рисунок можно нанести на матрицу фрезерованием концевыми фрезами на фрезерном станке. В настоящее время иногда применяют составные матрицы, в которых элементы рисунка в виде полосок металла прикрепляют к плоскому (стальному или алюминиевому) листу заклепками или винтами.