Укажите слово(-а) в котором(-ых) на месте пропуска пишется буква Е А) пр...парка Б)п??...имущество В)непр...тязательный Г)пр...словутый

Русский язык
Укажите слово(-а) в котором(-ых) на месте пропуска пишется буква Е А) пр...парка Б)п??...имущество В)непр...тязательный Г)пр...словутый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е точно пишется в преимущество
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