Укажите слово(-а) в котором(-ых) на месте пропуска пишется буква Е А) пр...парка Б)п??...имущество В)непр...тязательный Г)пр...словутый

Русский язык

Укажите слово(-а) в котором(-ых) на месте пропуска пишется буква Е А) пр...парка Б)п??...имущество В)непр...тязательный Г)пр...словутый

Автор: Гость