Сравнение между Египтом и Двуречьем

Гость: Гость:

Различия: в Египте писали иероглифы на папирусе, а в Двуречье клинопись на глине, в Двуречье не хватало дерева и камня. Одинаковое: и там, и там был жаркий климат, в одно время возникли эти государства и письменность,занимаются земледелием и скотоводством