Сравнение между Египтом и Двуречьем

История
Сравнение между Египтом и Двуречьем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различия: в Египте писали иероглифы на папирусе, а в Двуречье клинопись на глине, в Двуречье не хватало дерева и камня. Одинаковое: и там, и там был жаркий климат, в одно время возникли эти государства и письменность,занимаются земледелием и скотоводством
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