Помогите срочно!!! 195 упражнение

Русский язык
Помогите срочно!!! 195 упражнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ехал по улице, по площади Плыл по речке, по морю Подошел к березе, к сирени Поднялся по лестнице Подарил сестренке,братишке Бежал к озеру, к ручью Помогать тете кате Рассказать учительнице нине степановне
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