Помогите срочно!!! 195 упражнение

Гость: Гость:

Ехал по улице, по площади Плыл по речке, по морю Подошел к березе, к сирени Поднялся по лестнице Подарил сестренке,братишке Бежал к озеру, к ручью Помогать тете кате Рассказать учительнице нине степановне