Кто были предками современных болгар

История
Кто были предками современных болгар
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около VII века булгарские племена разделились на четыре группы: - две из них кочевали в Приазовье и на Северном Кавказе, приняв позже активное участие в этногенезе балкарцев и других кавказских народов; - третья группа перекочевала на Балканы, где, смешавшись со славянами, дала толчок, этногенезу болгарского народа, передав славянским племенам свое имя; Поскольку завоевателей было значительно меньше, чем завоеванных ими славян, то булгары фактически были ассимилированы балканскими народами. - четвертая группа перекочевала в Среднее Поволжье, где, подчинив ряд местных финно-угорских племен, образовала государство Вожско-Камская Булгария. Под влиянием местных земледельческих финно-угорских племен булгары (болгары) переходят к оседлому образу жизни. Предки современных болгар - славяне, ну с небольшой примесью балгар.
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