213 разделить на 8 сколько будет

Математика
213 разделить на 8 сколько будет
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получаем 231/8=26,625
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