Помогите пожалуйста решить задачу срочно! 1)постройте график функции y=4x 2)график ??рямой пропорциональночти проходит через т.А (-12;40) напишите функцию
Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачу срочно! 1)постройте график функции y=4x 2)график ??рямой пропорциональночти проходит через т.А (-12;40) напишите функцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) общий вид функции (прямой пропорциональности) Тогда по условию имеем , откуда и функция
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