Помогите пожалуйста решить задачу срочно! 1)постройте график функции y=4x 2)график ??рямой пропорциональночти проходит через т.А (-12;40) напишите функцию

Алгебра

Помогите пожалуйста решить задачу срочно! 1)постройте график функции y=4x 2)график ??рямой пропорциональночти проходит через т.А (-12;40) напишите функцию

Автор: Гость