Пожалуйста срочно Предлоги за,перед,под,над и около. Какой из них используються в составе нерасспространёных обстоятельств времни?

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Пожалуйста срочно Предлоги за,перед,под,над и около. Какой из них используються в составе нерасспространёных обстоятельств времни?

Автор: Гость