Доклад на тему чудо южной природы

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14 природных чудес Южной Америки 1. Водопады Игуасу Комплекс водопадов, расположенный на углу границ Аргентины, Бразилии и Парагвая, по красоте своей даст фору прославленной Ниагаре. Нет, эти водопады не являются ни самыми высокими, ни самыми широкими, ни самыми мощными- это, впрочем, не мешает им занимать верхние позиции в многочисленных списках природных чудес света. 2. Солончак Салар-де-Уюни, Боливия Во время сезона дождей (январь-март) самая большая соляная долина мира покрывается слоем воды толщиной в дюйм, который отражает небо подобно гигантскому зеркалу. Совершенно неземной пейзаж! 3. Галапагосские острова, Эквадор Этот архипелаг, расположенный почти в 1000 километрах от побережья Эквадора, славится огромным количеством животных-эндемиков, которых больше нельзя встретить ни в одном уголке планеты. В свое время уникальная природа острова вдохновила Дарвина на теорию эволюции. 4. Пустыня Атакама, Чили Самая засушливая пустыня мира занимает огромное пространство на севере Чили. Помимо пустынных равнин, ее пейзажи включают в себя высоки вулканы, гейзеры и горячие источники. 5. Амазонка Бассейн самой большой реки в мире, вместе со всеми ее притоками, занимает около 40 процентов южноамериканского континента! 6. Водопад Анхель, Венесуэла Самый высокий в мире водопад, лишь чуть-чуть не дотягивающий по высоте до километра. Расположен в настолько дикой местности, что открыли его только в 1935 году, а попасть к нему и по сей день можно только по воздуху.