В 2 коробках лежат фломастеры по 80 штук в каждой в одну коробку положили еще 23 флом??стеров в другой 47 Сколько всего фломастеров стала ??????

Математика

В 2 коробках лежат фломастеры по 80 штук в каждой в одну коробку положили еще 23 флом??стеров в другой 47 Сколько всего фломастеров стала ??????

Автор: Гость