В 2 коробках лежат фломастеры по 80 штук в каждой в одну коробку положили еще 23 флом??стеров в другой 47 Сколько всего фломастеров стала ??????
Математика
В 2 коробках лежат фломастеры по 80 штук в каждой в одну коробку положили еще 23 флом??стеров в другой 47 Сколько всего фломастеров стала ??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80x2=160(к)-было в коробках___ 2)23+47=70(к)-положили в коробки___ 3)160+70=230(к)-стало в коробках___ Ответ:230 карандашей___
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