Как решить примеры 21- (5-8) -13-(20-32) -18-(9-5)
Математика
Как решить примеры 21- (5-8) -13-(20-32) -18-(9-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21- (5-8)=21-5+8=24 -13-(20-32)=-13-20+32=-33+32=-1 -18-(9-5) =-18-9+5=-27+5=-22 Если это один пример, а не три , то решаем так: 21- (5-8) -13-(20-32) -18-(9-5) =21- 5+8 -13-20+32 -18-9+5= 24-33+14-4=-9+10=1
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