Здравсствуйте!Можете помочь.Упражнение по русскому языку.Вот фота спасибо зарание!:)

Русский язык
Здравсствуйте!Можете помочь.Упражнение по русскому языку.Вот фота спасибо зарание!:)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если причастный оборот стоит после определяемого слова, то он обособляется запятыми, если перед определяемым словом, то не выделяется запятыми, если относится к определяемому слову-личному местоимению, то он выделяется запятыми 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Является ли пара чисел (3;1) решением уравнения. 3х+y=10, 5x³-y=134.
Ответить
Математика
Выражение C + 5 c равно 9
Ответить
Обществознание
Сочинение на тему - являюсь ли я личностью?
Ответить
Математика
3)(x-3):4=6. помогите
Ответить
Математика
Вставьте пропущенные числа 8* -20=76
Ответить