Здравсствуйте!Можете помочь.Упражнение по русскому языку.Вот фота спасибо зарание!:)
Русский язык
Здравсствуйте!Можете помочь.Упражнение по русскому языку.Вот фота спасибо зарание!:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если причастный оборот стоит после определяемого слова, то он обособляется запятыми, если перед определяемым словом, то не выделяется запятыми, если относится к определяемому слову-личному местоимению, то он выделяется запятыми
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