Здравствуйте!Даю 25 баллов. Напишите пожалуйста политические и экономические реформы Англии 19 века.Срочно. Прошу помогите прошу. Добавлю ещё 20 баллов если сделаете таблицу. первый столбик Реформы Германии Второй столбик Рефор...

История
Здравствуйте!Даю 25 баллов. Напишите пожалуйста политические и экономические реформы Англии 19 века.Срочно. Прошу помогите прошу. Добавлю ещё 20 баллов если сделаете таблицу. первый столбик Реформы Германии Второй столбик Реформы Англии. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политическая система Англии Последняя четверть XIX в. Представляет собой для Англии переходный период к империализму. На первый взгляд могло показаться, что ее положение как мировой державы не изменилось. Тем не менее уже можно различить новые тенденции в мировом развитии. Поднимаются молодые индустриальные державы - Германия и США. Они быстро рвутся вперед, И Англия все больше и больше отстает от них по темпам роста промышленности , а это означает, что скоро ее мировая промышленная монополия должна будет уйти в прошлое. Аналогичное положение наблюдалось и во внешней торговле. Серьезное влияние оказал на экономическое развитие Англии в последней трети XIX в. Длительный экономический кризис, растянувшийся с небольшими перерывами почти на 20 лет. Это был самый продолжительный и глубокий кризис, через который когда- либо проходила Англия. Промышленный кризис сопровождался кризисом сельского хозяйства. Для примера: производство чугуна вместо 50 % мировой добычи, как это было еще в 60-е годы составляло к концу века около 25 % , т.е. доля Англии в мировом хозяйстве за 30 лет сократилась в два раза. Особенно тревожным было то, что падала доля мирового экспорта Англии.
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