Найдите неизвестный член пропорции A/1.3=20/39
Алгебра
Найдите неизвестный член пропорции A/1.3=20/39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A= 1.3*20/39= 0.6 Пропорцией решаешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ссссррррооочччнннооо!!!!! В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины с...
Математика
Математика
Даны множества A=(11,13,21,31,49,55),B=(13,31,48,55)и С=(11,13,21,48).Найдите в)AUC,г)AU(ВНИЗ)С. Помогите пож??луйста