Найдите неизвестный член пропорции A/1.3=20/39

Алгебра
Найдите неизвестный член пропорции A/1.3=20/39
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A= 1.3*20/39= 0.6 Пропорцией решаешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ссссррррооочччнннооо!!!!! В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины с...
Ответить
Математика
Разгадать ребус плиз срочно!!!
Ответить
География
Какой город 29северной широты и78*восточной долготы
Ответить
Математика
Даны множества A=(11,13,21,31,49,55),B=(13,31,48,55)и С=(11,13,21,48).Найдите в)AUC,г)AU(ВНИЗ)С. Помогите пож??луйста
Ответить
Технология
Проект на тему "Две стороны медали" или по другому "Моя медаль"
Ответить