Проект на тему "Две стороны медали" или по другому "Моя медаль"
Технология
Проект на тему "Две стороны медали" или по другому "Моя медаль"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из картона желтого цвета, вырезаешь круг, из картона чёрного цвета, вырезаешь овал, в центре овала пусто. И приклееваешь.
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