Ссссррррооочччнннооо!!!!! В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих коллекционнеров марок станет поровну. Ско...
Математика
Ссссррррооочччнннооо!!!!! В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих коллекционнеров марок станет поровну. Сколько марок собрал Коля???
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