Ссссррррооочччнннооо!!!!! В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих коллекционнеров марок станет поровну. Ско...

Математика

Ссссррррооочччнннооо!!!!! В классе несколько человек начали собирать марки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих коллекционнеров марок станет поровну. Сколько марок собрал Коля???

Автор: Гость