Даны множества A=(11,13,21,31,49,55),B=(13,31,48,55)и С=(11,13,21,48).Найдите в)AUC,г)AU(ВНИЗ)С. Помогите пож??луйста
Математика
Даны множества A=(11,13,21,31,49,55),B=(13,31,48,55)и С=(11,13,21,48).Найдите в)AUC,г)AU(ВНИЗ)С. Помогите пож??луйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) A∪C = {11,13,21,31,48,49,55} 2) A∩C={11,13,21} - искать нужно одинаковые элементы в обоих множ-вах
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