Здравствуйте дорогие друзья, я вот никак не могу решиться с этим... Можете пожалуйста помочь мне ответить на контрольные вопросы и задания прошу вас)))

Русский язык
Здравствуйте дорогие друзья, я вот никак не могу решиться с этим... Можете пожалуйста помочь мне ответить на контрольные вопросы и задания прошу вас)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. - текст, это речевое высказывание со связанными между собой словами и предложениями. Они связаны общей  темой, идеей и проблемой. 2- Корень 3-Приставка слитно, а предлог раздельно со словом 4 -  ь пишется после корня, или в корне перед е ё ю я и Ъ знак пишется после приставки, которая оканчивается на согласный, и перед гласными е ё ю я 5 - Бу гласную можно проверить, подобрав однокоренное слово. Есть слова с непроверяемыми гласными. 6 - Жюри, парашют, брошюра 7 - И. Существительное, и. Прилагательное, Глагол, местоимение, наречие, числительное 8 -Именительный кто? что? Родительный кого? чего ? Дательный кому? чему? Винительный кого? что? Творительный кем? чем? Предложный о ком? о чём? 9, 10, 11 очень простые, сделай сам(а) :))) 12 - Книжный, разговорный
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