Здравствуйте подскажите словообразавательную цепочку к слову царевич

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Здравствуйте подскажите словообразавательную цепочку к слову царевич
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Царевич ← царь Значение: сын царяСпособ словообразования: суффиксальныйСредства словообразования: ев, ич

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