Как ты думаешь Как ты думаешь что Мистер Гринвуд отвечает на вопросы своих ученик??в

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Как ты думаешь Как ты думаешь что Мистер Гринвуд отвечает на вопросы своих ученик??в
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Yes , you may. 2.  No, you not. 3.  No, you not. 4. Если урок физ. культуры, то почему бы и нет?  Yes , you may. 5.  Yes , you may. 6. Эмм.. зачем считать птиц? Если это, например, задание по математике для первых классов -  Yes , you may. Если ученик хочет считать птиц за окном вместо учебы - No, you not.                                    
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