Как ты думаешь Как ты думаешь что Мистер Гринвуд отвечает на вопросы своих ученик??в
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Как ты думаешь Как ты думаешь что Мистер Гринвуд отвечает на вопросы своих ученик??в
Ответ(ы):
Гость:
1. Yes , you may. 2. No, you not. 3. No, you not. 4. Если урок физ. культуры, то почему бы и нет? Yes , you may. 5. Yes , you may. 6. Эмм.. зачем считать птиц? Если это, например, задание по математике для первых классов - Yes , you may. Если ученик хочет считать птиц за окном вместо учебы - No, you not.
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