Помогите пожалуйста решить по действиям . ничего не понимаю( 0,003 * 0,3 * 30 000

Математика
Помогите пожалуйста решить по действиям . ничего не понимаю( 0,003 * 0,3 * 30 000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Берешь нули от 30 000,к первому уходит 3 нуля получается 3,и остается вместо 30 000 всего 30,и ко второму уходит один нуль,и получается тоже 3,а в итоге 3*3*3=27
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