Найди площади всех помещениий

Математика
Найди площади всех помещениий
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Ответ(ы):
Гость:
А)   15+2*5=25м² б)    1)   (4*4)*2=32м²-площадь двух маленьких квадратов 2)   60-10-32=18м²-площадь большого квадрата в)   (5*5)*2+5*6+5*4=50+30+20=100м² г)    1)   24:8=3м-ширина прямоугольника с S=24м² 2)   10-3=7м-длина сторон у больших прямоугольников 3)   24+2*(7*4)=66м²-площадь большого квадрата
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