Найди площади всех помещениий

Гость: Гость:

А) 15+2*5=25м² б) 1) (4*4)*2=32м²-площадь двух маленьких квадратов 2) 60-10-32=18м²-площадь большого квадрата в) (5*5)*2+5*6+5*4=50+30+20=100м² г) 1) 24:8=3м-ширина прямоугольника с S=24м² 2) 10-3=7м-длина сторон у больших прямоугольников 3) 24+2*(7*4)=66м²-площадь большого квадрата