Здравствуйте помогите пожалуйста по русскому
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Здравствуйте помогите пожалуйста по русскому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хитрая лиса окончание а полноводная река окончание а глубокое озеро окончание о ухабистая дорога окончание а когда я шёл в парке увидел глубокое озеро подчеркнуть надо я и шёл
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