Здравствуйте помогите пожалуйста по русскому

Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста по русскому
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хитрая лиса  окончание а полноводная река   окончание а  глубокое озеро   окончание  о ухабистая дорога  окончание  а                    когда я шёл в парке увидел глубокое озеро подчеркнуть надо   я            и            шёл
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