Здравствуйте помогите решить задачю3 класс Один рабочий изготавливал за день 23 детали а другой 21 деталь Сколько деталей изготовят оба рабочих за 2 дня .....нужно правельное решения по столбиком
Математика
Здравствуйте помогите решить задачю3 класс Один рабочий изготавливал за день 23 детали а другой 21 деталь Сколько деталей изготовят оба рабочих за 2 дня .....нужно правельное решения по столбиком
Ответ(ы):
Гость:
23+21=45(д)-изготавливают вместе за 1 день. 45*2=90(д)-изгот. за 2 дня
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