Здравствуйте помогите решить задачю3 класс Один рабочий изготавливал за день 23 детали а другой 21 деталь Сколько деталей изготовят оба рабочих за 2 дня .....нужно правельное решения по столбиком

Математика

Здравствуйте помогите решить задачю3 класс Один рабочий изготавливал за день 23 детали а другой 21 деталь Сколько деталей изготовят оба рабочих за 2 дня .....нужно правельное решения по столбиком

Автор: Гость