Здравствуйте! Помогите составить краткий рассказ на поговорку Умный и без денег- ??огат! Спасиб

Гость: Гость:

Жил был Витя. К сожалению, у Вити довольно таки не было денег и ему часто не хватало на все. И вот, однажды Витя решил пройти викторину, а приз то, что как раз и не было у него. Что именно? Деньги. Витя был умный, но все таки он сомневался в своей победе. Мало ли, а на нашей планете много умных людей. И вот, все таки он в скором времени победил. - Умный и без денег богат! - Потом сказал Витя. Не знаю что вышло, но надеюсь, что пригодиться :з