Помогите,плиз Напишите объявление о гаджете. Подумайте о следующем : наименован??е,цена,что он может сделать и для чего. Напишите это на русском,заранее спасибо Даю очень хорошие баллы,помогите мне

Английский язык
Помогите,плиз Напишите объявление о гаджете. Подумайте о следующем : наименован??е,цена,что он может сделать и для чего. Напишите это на русском,заранее спасибо Даю очень хорошие баллы,помогите мне
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смарт бук может служить как книжкв или как телефон 12 тыс рублей
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