Помогите,плиз Напишите объявление о гаджете. Подумайте о следующем : наименован??е,цена,что он может сделать и для чего. Напишите это на русском,заранее спасибо Даю очень хорошие баллы,помогите мне

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Помогите,плиз Напишите объявление о гаджете. Подумайте о следующем : наименован??е,цена,что он может сделать и для чего. Напишите это на русском,заранее спасибо Даю очень хорошие баллы,помогите мне

Автор: Гость