Составьте пары по образцу. Язычок ботинка-язычок котенка;глазок картошки-......;горлышко бутылки-...... .
Математика
Составьте пары по образцу. Язычок ботинка-язычок котенка;глазок картошки-......;горлышко бутылки-...... .
Ответ(ы):
Гость:
Глазок в двери ; горлышко свитера)
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