ОБЖ, ПОМОГИТЕ СРОЧНО Определите порядок действий для обеспечения лично безопасности при радиационной аварии

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Если вы находитесь в доме - загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах, двери, сделайте запасы воды в герметичных ёмкостях, открытые продукты заверните в плёнку и положите в холодильник или шкаф. Для защиты органов используйте респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани