Составь схему и реши задачу: В школьную столовую привезли 53 кг муки и сахара.Сахар?? привезли на 5 кг меньше. Сколько кг муки и сколько кг сахара привезли в школьную столовую??
Математика
Составь схему и реши задачу: В школьную столовую привезли 53 кг муки и сахара.Сахар?? привезли на 5 кг меньше. Сколько кг муки и сколько кг сахара привезли в школьную столовую??
Ответ(ы):
Гость:
Т.к всего было 53 кгмуки и сахара.сахара привезли 5 кг больше то. 1)53-5=48(кг) 2)48:2=24(кг муки) 3)24+5=29(кг сахара) Ответ:Школьную сталовую превезли 24кг муки и 29кг сахара.
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