Составь схему и реши задачу: В школьную столовую привезли 53 кг муки и сахара.Сахар?? привезли на 5 кг меньше. Сколько кг муки и сколько кг сахара привезли в школьную столовую??

Математика

Составь схему и реши задачу: В школьную столовую привезли 53 кг муки и сахара.Сахар?? привезли на 5 кг меньше. Сколько кг муки и сколько кг сахара привезли в школьную столовую??

Автор: Гость