Срочно Определите число атомов, содержащихся в 9.8 г серной кислоты
Химия
Срочно Определите число атомов, содержащихся в 9.8 г серной кислоты
Ответ(ы):
Гость:
N=m/M*NA, где m- масса вещества в кг, M- молярная масса, N - число Авогадро M=2M(H)+M(S)+4M(O)=2*10^-3+32*10^-3+4*16*10^-3=(2+32+64)*10^-3=98*10^-3 N=(9,8*10^-3/9,8*10^-4)*6,02*10^23=0,1*6,02*10^23=6,02*10^22
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