Склади казку , яка розкриватиме зміст поетичного образу "Вечір зори ниже ниткою золотою ". Дуже треба спасибі

Українська література
Склади казку , яка розкриватиме зміст поетичного образу "Вечір зори ниже ниткою золотою ". Дуже треба спасибі
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За былу гору заховалися сутынки,якы ниткою золотою пробивали зоры.Вони вигравали яскравими хороводами на небы.А ось засыяла найяскравыша зырка ы усмыхнулося до всых своэю усмышкою..
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