Помогите! 1)Где происходят световые реакции фотосинтеза? 2)Кто открыл процесс хе??осинтеза? 3)Где происходят темновые реакции фотосинтеза?

Гость: Гость:

1.Световая фаза фотосинтеза происходит в тилакоидах гран. 2.Явление хемосинтеза было открыто в 1887 году русским учёным С. Н. Виноградским. 3.Темновая фаза фотосинтеза происходит в строме хлоропласта.