Помогите! 1)Где происходят световые реакции фотосинтеза? 2)Кто открыл процесс хе??осинтеза? 3)Где происходят темновые реакции фотосинтеза?
Биология
Помогите! 1)Где происходят световые реакции фотосинтеза? 2)Кто открыл процесс хе??осинтеза? 3)Где происходят темновые реакции фотосинтеза?
Ответ(ы):
Гость:
1.Световая фаза фотосинтеза происходит в тилакоидах гран. 2.Явление хемосинтеза было открыто в 1887 году русским учёным С. Н. Виноградским. 3.Темновая фаза фотосинтеза происходит в строме хлоропласта.
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