Помогите! 1)Где происходят световые реакции фотосинтеза? 2)Кто открыл процесс хе??осинтеза? 3)Где происходят темновые реакции фотосинтеза?

Биология
Помогите! 1)Где происходят световые реакции фотосинтеза? 2)Кто открыл процесс хе??осинтеза? 3)Где происходят темновые реакции фотосинтеза?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Световая фаза фотосинтеза происходит в тилакоидах гран. 2.Явление хемосинтеза было открыто в  1887 году русским учёным С. Н. Виноградским. 3.Темновая фаза фотосинтеза происходит в строме хлоропласта.

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