Укажите форму вещества которая реагирует с ацетальдегидом и уксусной кислотой 1) HBr 2) Cu(OH)₂ 3) H₂ 3) NaOH
Химия
Укажите форму вещества которая реагирует с ацетальдегидом и уксусной кислотой 1) HBr 2) Cu(OH)₂ 3) H₂ 3) NaOH
Ответ(ы):
Гость:
Naoh реагирует и с тем и тем
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