ОБЖ. ПОМОГИТЕ!)) Какие качества, с вашей точки зрения, снижают шансы человека на благополучный исход в случае насильственных действий по отношению к нему?
Другие предметы
ОБЖ. ПОМОГИТЕ!)) Какие качества, с вашей точки зрения, снижают шансы человека на благополучный исход в случае насильственных действий по отношению к нему?
Ответ(ы):
Гость:
Точно сопротивление
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Помогите пожалуйста сочините сатирическую сказку из школьной жизни ) 10 предложен??й где то ) просто нету времени сочинять
Другие предметы
Составьте список качеств, которыми должен обладать кандидат на должность советника в школьном совете.
Английский язык