ОБЖ. ПОМОГИТЕ!)) Какие качества, с вашей точки зрения, снижают шансы человека на благополучный исход в случае насильственных действий по отношению к нему?

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ОБЖ. ПОМОГИТЕ!)) Какие качества, с вашей точки зрения, снижают шансы человека на благополучный исход в случае насильственных действий по отношению к нему?

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