ОБЖ. ПОМОГИТЕ!)) Какие качества, с вашей точки зрения, снижают шансы человека на благополучный исход в случае насильственных действий по отношению к нему?

Другие предметы
ОБЖ. ПОМОГИТЕ!)) Какие качества, с вашей точки зрения, снижают шансы человека на благополучный исход в случае насильственных действий по отношению к нему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Точно сопротивление
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