Помогите пожалуйста сочините сатирическую сказку из школьной жизни ) 10 предложен??й где то ) просто нету времени сочинять

Гость: Гость:

Некой школе был 5"а"кл. И такой уж был он не управляемый, просто жуть. Каждый день что-то случалось. Учителя голову сломали, не знают что делать. При этой школе жил сторож, так, не приметный старик. Смотрел он на все это, как дети, словно чертята, учителей изводят и решил помочь школе. Стал он думать, как же их проучить да уму разуму научить. Когда дети спускались на физкультуру, то вещи свои оставляли в гаодеробе, за которым присматривал старик. Стал старик портить вещи, в дневниках писать всякую гадость. Дети все перессорились, обвиняли друг друга, даже и не подозревая, кто это мог сделать. Ведь на старика и подумать никто не мог. Перестали ребята дружить и наступила такая тишина и на перемене и на уроке. Дети следили друг за другом и ябедничали. Учителя и представить не могли, что настанет день такой. Ругали детей и дома. ВСе отдали бы дети за то, чтобы как прежде вместе играть, дружить .Поняли они, что не спроста все это с ними случилось. РАзобрались они во всем. Но старик так увлекся, что не хотелось ему все вернуть на свои места. В от и вывод, не делай плохо другому, не поняв, а каково было бы тебе. Однажды дедушка решил рассказать мне свою смешную историю из детсва. Вот как это было. Мой дедушка Ваня пришел в школу. Первым уроком был Русский язык. Он сел за свою парту и начал готовится к уроку. Вдруг прозвенел звонок, все сели на места. В класс вошла Мария Петровна. -Добрый день!- сказала она классу. -Здраствуйте!- вежливо сказали ученики. -Итак, к доске пойдет......Ну припустим Ваня Смешков.- сказала учительница. Мой дедушка вышел к доске. -Итак, Смешков. Какое задание я вам задала?- сказала Мария Петровна. -Страница 48 упражнение 149. -Спасибо, Ваня.- ответила учительница. -Итак читай задание.- сказала учительница. -Спишите стих, вставьте пропущенные буквы. Травка зеленеет, Солнышко блестит. Ласточка с весною В сени к нам летит. -Итак, а теперь прочитай по буквам.- сказала Мария Петровна. Трофка зилинеит, Салнышько блистить. Ласточька с висною В сени к нам литит. -Иван! Ты что, решил надо мной издеваться?- строго спросила учительница. -Нет, я вам прочитал то, что я сделал. А что не так? -ВСЕ НЕ ТАК!!! Садись, 2! После этого случая над моим дедушкой смеялись еще долго. Вот 2 сказки,выбирайте