Помогите пожалуйста! Составьте кроссворд по теме лесостепи и степи. где-то 5 слов. (разные животные и тд

География

Помогите пожалуйста! Составьте кроссворд по теме лесостепи и степи. где-то 5 слов. (разные животные и тд

Автор: Гость