Помогите пожалуйста! Составьте кроссворд по теме лесостепи и степи. где-то 5 слов. (разные животные и тд

География
Помогите пожалуйста! Составьте кроссворд по теме лесостепи и степи. где-то 5 слов. (разные животные и тд
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