Если бы у нас не было внутренней речи, то
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Если бы у нас не было внутренней речи, то
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Гость:
...то наше логическое мышление было бы на низком уровне, а также, мы не смогли бы четко сформулировать свои какие-либо решения.
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