1. В каком органоиде клетки осуществляется дыхание и какие вещества используются ??ри этом ?

Биология
1. В каком органоиде клетки осуществляется дыхание и какие вещества используются ??ри этом ?
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Гость:
Ну если только в митах. атф используется
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