1. В каком органоиде клетки осуществляется дыхание и какие вещества используются ??ри этом ?
Биология
1. В каком органоиде клетки осуществляется дыхание и какие вещества используются ??ри этом ?
Ответ(ы):
Гость:
Ну если только в митах. атф используется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите Пожалуйста....)))Сочинения рассуждения. ..Многие считают что спорт не нужным занятием . Я не только не согласна с этой точкой зрения,но и ...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! Выразите приближённо: а) 199 миллиметров в дециметрах. б) 6750 граммов в килограммах. в) 45 560 метров квадра...