1)1376*(34-Х)=86 2)(Х-57):29=205
Математика
1)1376*(34-Х)=86 2)(Х-57):29=205
Ответ(ы):
Гость:
1) 46784-1376х=86 -1376х=46784:86 -1376х=544 х=-544/1376 х=17/43 2) х-57=205•29 х-57=5945 х=6002
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