Какое давление производит столб ртути высотой 5 см? Плотность ртути 13600 кг/м3.
Физика
Какое давление производит столб ртути высотой 5 см? Плотность ртути 13600 кг/м3.
Ответ(ы):
Гость:
Р= р*g*h р= 0,05*13600*9,8=
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