Напишите небольшое соченение об одной из стран Востока или Африке в новое время.Срочно надо!!

История
Напишите небольшое соченение об одной из стран Востока или Африке в новое время.Срочно надо!!
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